Marathon de Lecture UVSQ – Campus de Versailles UFR des sciences Versailles, mardi 2 avril 2024.

Marathon de Lecture Toute la soirée, venez écouter et lire en public des textes de votre choix autour des valeurs du sport, de l’olympisme et du dépassement de soi. Mardi 2 avril, 18h00 UVSQ – Campus de Versailles UFR des sciences Gratuit, ouvert à tous, sur inscription ici : https://www.uvsq.fr/marathon-de-lecture

L’UVSQ vous propose une soirée exceptionnelle autour de la lecture à la BU du campus de Versailles.

Retrouvons-nous autour d’auteurs et d’autrices tels que Pascal Bruckner membre de l’Académie Goncourt, qui parlera de son dernier livre « Je souffre donc je suis », Ghada Hatem, gynécologue remarquable, fondatrice de la première maison des femmes, dédiée aux femmes victimes de violence, Pancho, dessinateur de presse au Monde et au Canard enchaîné, Elsa Oriol, son imaginaire plein de douceur et d’espoir, ou encore Emilie Frèche qui livrera ses combats contemporains pour la sauvegarde de notre démocratie…

Ces personnalités viendront lire à vos côtés, échanger et dédicaceront leurs livres tout au long de la soirée.

Vous pourrez lire des textes choisis en lien avec la thématique du sport et du dépassement de soi et gagner des liseuses, des places de spectacles, des jeux de société, etc. lors du jeu littéraire organisé dans la soirée et animé par Patrice Carmouze.

UVSQ – Campus de Versailles UFR des sciences 45, avenue des Etats-Unis – 78000 Versailles

