Marathon de lecture médiathèque Jean Levy Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Marathon de lecture médiathèque Jean Levy, 22 janvier 2022, Lille. Marathon de lecture

médiathèque Jean Levy, le samedi 22 janvier à 14:00

Vous souhaitez partager un texte que vous adorez ? Le principe est simple : en petit comité, venez lire à haute voix pendant 5 à 15 minutes l’extrait de poème, de roman, d’album que vous souhaitez partager : nous vous proposons un marathon de lecture de 3 heures, où les lectrices et lecteurs se succèdent. Vous arrivez quand vous le souhaitez, vous repartez quand vous le voulez… Et vous pouvez bien sûr être simple spectateur. Inscriptions dès maintenant auprès des bibliothécaires et jusqu’à la dernière minute ! . . Activité culturelle proposée dans le cadre des Nuits de la lecture 2022 : Aimons toujours ! Aimons encore !

Entrée libre

Les lectures se succèdent médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque Jean Levy Adresse 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Ville Lille lieuville médiathèque Jean Levy Lille Departement Nord

médiathèque Jean Levy Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/