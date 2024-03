Marathon de lecture Lycée français du Caire – Merag Le Caire, mardi 19 mars 2024.

Marathon de lecture Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mardi 19 mars, 10h00 Lycée français du Caire – Merag Sur inscription par les établissements scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T10:30:00+01:00

Pour le mois de la Francophonie 2024, le Groupe des Ambassadeurs Francophones(GAF) du Caire organise un marathon de lecture à destination des collégiens, lycéens et étudiants en université.

Le corpus se compose de textes écrits dans des langues des pays de la Francophonie disposant d’une traduction en français. Il contient par exemple des textes écrits en arabe, en anglais, en créole mauricien et haïtien, en grec, en lingala, en fongbé, en malgache, en roumain,en ukrainien (liste non exhaustive), issus de plus de trois continents différents.

Des binômes de locuteurs des langue originales d’écriture et du français sont constitués et permettront aux participants de l’évènement de découvrir la variété linguistique des pays de la Francophonie.

Pour les établissements organisant l’évènement dans leurs locaux, des enregistrements audio/vidéo sont envoyés pour combler l’absence de locuteurs natifs.

Lycée français du Caire – Merag al asraa street Le Caire 11742 Caire