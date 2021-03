Ngor IFEF Ngor Marathon de lecture en ligne des 5 continents de la Francophonie IFEF Ngor Catégorie d’évènement: Ngor

IFEF, le samedi 27 mars à 10:00

Fort du succès des éditions en ligne de l’année 2020, l’OIF organise un Marathon de lecture en ligne le samedi 27 mars à 10 heures (heure de Dakar, UTC+0), en partenariat avec le Groupe des Amis de la Francophonie à Dakar L’évenement sera diffusé sur la [page Facebook](https://www.facebook.com/Repr%C3%A9sentation-de-lOIF-Afrique-de-lOuest-1845676845645523/) de la Représentation de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest. L’activité se déroulera via la plateforme Zoom, commencera à 10 heures et sera suivie d’une rencontre avec l’auteure à partir de 15 heures. Pour reprendre l’idée du marathon, les participants liront à tour de rôle, un roman. L’objectif est qu’à la fin de l’activité, le roman puisse avoir été entièrement lu. Tous tes enfants dispersés, l’œuvre de l’auteure Béata Umubyeyi Mairesse, lauréate du Prix des Cinq continents de la Francophonie 2020, est le roman à l’honneur cette année. [> Plus d’infos ici](https://crefeco.org/marathon/accueil.php) Marathon de lecture IFEF almadies Ngor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ngor Autres Lieu IFEF Adresse almadies Ville Ngor