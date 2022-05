Marathon de la Liberté | Normandy Running Festival Caen, 3 juin 2022, Caen.

Marathon de la Liberté | Normandy Running Festival Rue Joseph Philippon Parc des Expositions Caen

2022-06-03 – 2022-06-05 Rue Joseph Philippon Parc des Expositions

Caen Calvados

Après deux années singulières, le Marathon de la Liberté, Normandy Running Festival, fait son grand retour pour sa 35ème édition. nLe Marathon de la Liberté, Normandy Running Festival a été créé en 1988 dans le but de rendre hommage par le sport, et plus particulièrement par la course à pied, aux événements du D-Day. Un hommage fort qui se matérialise entre autres par les parcours des épreuves, traversant les hauts lieux du Débarquement et de la Bataille de Normandie (Plages de Juno et Sword, Casino de Ouistreham, Pegasus Bridge, etc.). nAvec plus de 20 000 participants chaque année, l’événement illustre pleinement grâce aux parcours des épreuves, cet hommage à l’histoire par le sport, faisant ainsi du Marathon de la Liberté une formidable vitrine de la Normandie. nAu programme de ce week-end sportif et populaire en hommage aux évènements du D-Day : un panel unique d’épreuves permettant à toutes et à tous de participer selon leurs niveaux de pratique et leurs envies. nRetrouvez toutes les infos sur marathondelaliberté.fr. nInscriptions.

info@marathondelaliberte.fr +33 9 72 44 91 49 https://www.marathondelaliberte.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-14 par