Marathon de la Liberté Caen, 3 juin 2022, Caen.

Marathon de la Liberté Rue Joseph Philippon Parc des expositions Caen

2022-06-03 – 2022-06-05 Rue Joseph Philippon Parc des expositions

Caen Calvados

Après deux ans d’attente, le Marathon de la Liberté fait son retour pour sa 35ème édition à Caen la Mer.

L’événement a été créé en 1988 dans le but de rendre hommage par le sport, et plus particulièrement la course à pied, aux événements du D-Day. Un hommage fort qui se matérialise entre autres par les parcours des épreuves, traversant les hauts lieux du Débarquement et de la Bataille de Normandie (Plages de Juno et Sword, Casino de Ouistreham, Pegasus Bridge, etc.).

Avec plus de 20 000 participants chaque année, l’événement talonne les plus grands événements de la discipline (Marathon de Paris, 20 km de Paris, etc.).

Au programme de ce week-end sportif en hommage aux événements du D-Day, un panel unique d’épreuves permettant à toutes et à tous de participer selon leurs niveaux de pratique et leurs envies :Le Marathon de la Liberté, l’épreuve reine au parcours empreint d’histoire ;Le Relais Marathon, l’union fait la force ;Le Semi-marathon Pegasus, la distance mythique qui s’élance du célèbre Pegasus Bridge ;Le 10 km – Crédit Agricole Normandie, la distance courte durant laquelle la ville vous appartient ;La Rochambelle, course-marche féminine au profit de la lutte contre le cancer ;Les Rollers de la Liberté, rando-course de 2h00 sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km ;Les Foulées de la Liberté, 4 000 enfants originaires des établissements scolaires caennais.

Informations et inscriptions jusqu’au 1er juin (dans la limite des places disponibles) sur le site officiel du Marathon de la Liberté

info@marathondelaliberte.fr +33 9 72 44 91 49 http://www.marathondelaliberte.fr/

