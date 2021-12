Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Marathon de la lecture Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Marathon de la lecture Médiathèque Andrée Chedid, 22 janvier 2022, Tourcoing. Marathon de la lecture

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Un marathon de la lecture ? Qu’est-ce que c’est ? C’est une lecture en relais. Chacun son tour, sans interruption, pendant un temps défini, les lecteurs se succèdent pour lire une ou plusieurs œuvres face à un auditoire qui évolue au fil du temps… Nous vous proposons de nous rejoindre pour un marathon de 17h à 19h. Une sélection de textes vous attend. Choisissez en un et lisez, seul, à plusieurs… 2 minutes, 5 minutes ou un peu plus longtemps… Puis passez le relais. Si vous souhaitez lire un texte en dehors de la sélection, c’est possible, proposez-le nous. Renseignements et inscriptions à [[mediatheque@ville-tourcoing.fr](mailto:mediatheque@ville-tourcoing.fr)](mailto:mediatheque@ville-tourcoing.fr) Programme de la Nuit de la lecture disponible prochainement.

Renseignements et inscriptions à mediatheque@ville-tourcoing.fr

La médiathèque a besoin de vous ! À l’occasion de la Nuit de la lecture le samedi 22 janvier, nous recherchons des lecteurs pour un marathon de la lecture. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing