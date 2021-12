Marathon de la lecture Médiathèque Andrée Chedid, 22 janvier 2022, Tourcoing.

Marathon de la lecture

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Un marathon de la lecture ? Qu’est-ce que c’est ? C’est une lecture en relais. Chacun son tour, sans interruption, pendant un temps défini, les lecteurs se succèdent pour lire une ou plusieurs œuvres face à un auditoire qui évolue au fil du temps… Nous vous proposons de nous rejoindre pour un marathon de 17h à 19h. Une sélection de textes vous attend. Choisissez en un et lisez, seul, à plusieurs… 2 minutes, 5 minutes ou un peu plus longtemps… Puis passez le relais. Si vous souhaitez lire un texte en dehors de la sélection, c’est possible, proposez-le-nous. Renseignements et inscriptions au 03 59 63 44 00 et à [[mediatheque@ville-tourcoing.fr](mailto:mediatheque@ville-tourcoing.fr)](mailto:mediatheque@ville-tourcoing.fr) Et si vous souhaitez simplement écouter, c’est possible, bien sûr !

Gratuit, réservation conseillée.Tout public.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord



2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00