Marathon de la lecture Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre, samedi 30 mars 2024.

Marathon de la lecture Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre Yonne

La lecture, c’est du sport ! Relevez le challenge et venez lire, à voix haute et en relais, un texte sélectionné spécifiquement pour l’occasion. Attention au chronomètre ! Vous devrez lire le plus rapidement et le plus exactement possible. Pour tous, à partir de 15 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Bibliothèque Jacques-Lacarrière Allée du Panier Vert

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

