Marathon de broderie, les vierges maudites Hall Rennes, dimanche 10 mars 2024.

Événement des Champs Libres 9 et 10 mars 1

Du 2024-03-09 14:00 au 2024-03-10 19:00.

La compagnie Sentimentale Foule vous propose de participer à la performance textile et sportive la plus lente de l’histoire ! Avec des aiguilles et de la laine, entrez dans le tissu d’une légende Arthurienne méconnue, celle de la brodeuse Elaine d’Astolat. L’ouvrage collectif, qui représente la carte géographique du parcours de la jeune héroïne, fait partie du spectacle Vierges maudites !

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine