Marathon d’Albi 2022 Stadium Municipal, 17 avril 2022, Albi.

Stadium Municipal, le dimanche 17 avril à 08:30

MARATHON D’ALBI – 42ème édition 3 COURSES AU PROGRAMME – « A Chacun sa distance » Parcours MARATHON : Après une première partie urbaine avec passage dans les plus beaux quartiers d’Albi sans oublier le grand Théâtre et sa magnifique cathédrale Ste Cécile, vous partirez directement sur le parcours historique du Marathon qui passe dans St JUERY puis fait un aller retour dans la Vallée du Tarn. Passage à l’aller et au retour dans les deux tunnels (le premier un peu plus de 900 m, le deuxième 350 m). C’est un Marathon qui a su évoluer et s’adapter aux demandes des coureurs avec des meneurs d’allures de 3h à 4h30. Et enfin, pour être complet, le dénivelé est : D+ 38 m, D- 37m, Mini 178, Maxi 184. pour le Marathon . Pour le SEMI : Le circuit est identique au marathon jusqu’au demi tour que vous retrouvez après St JUERY. Le parcours est roulant, sans difficultés majeures si ce n’est la côte de la RENAUDIE à la sortie de St JUERY au retour. 10KM : Circuit identique à 2019. Deux boucles urbaines avec passage au pied du Grand Théâtre et de la Cathédrale Ste Cécile avant une arrivée devant le Stadium d’Albi. Les Départs sont donnés sur la route devant le STADIUM et les Arrivées ont lieu devant le Stadium d’Albi. Heure des départs : 8H 45 (Marathon et Semi Marathon) / 9H 00 (10km) [Inscriptions](https://www.klikego.com/inscription/marathon-dalbi-2022/course-a-pied-running/1337120465909-22?fbclid=IwAR2xhNgH1-sk6ownqR-QGWCxP4swXECeXOY7jAmxaXGL8RuMOZjlwoY8_1c)

Stadium Municipal 283 Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi, France Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T08:30:00 2022-04-17T23:59:00