Marathon d’activités Sèvres – Cité de la céramique Sèvres, samedi 18 mai 2024.

Marathon d’activités Les exploits héroïques d’Hercule, les entraînements physiques des Grecs de l’Antiquité ou encore les décors de trophées sportifs en céramique n’auront plus de secret pour vous ! Un marathon d’activit… Samedi 18 mai, 18h00 Sèvres – Cité de la céramique Entrée libre

Les exploits héroïques d’Hercule, les entraînements physiques des Grecs de l’Antiquité ou encore les décors de trophées sportifs en céramique n’auront plus de secret pour vous ! Un marathon d’activités animées par les élèves de seconde option Histoire des Arts du Lycée Eugène Ionesco d’Issy-Les-Moulineaux.

A partir de 5 ans

Sèvres – Cité de la céramique 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

© Sèvres – Manufacture et Musée nationaux / Apolline Cade