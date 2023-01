Marathon artistique Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Marathon artistique Maison des Arts de St-Herblain, 21 janvier 2023, Saint-Herblain. 2023-01-21 Formule marathonDe 9h à 19hFormule semi-marathon De 9h à 13h ou de 14h30 à 19h

Gratuit : oui À partir de 8 ans (accompagnant adulte obligatoire jusqu’ à 16 ans). Formule marathonDe 9h à 19hFormule semi-marathon De 9h à 13h ou de 14h30 à 19h Grand défi de pratiques artistiques pour tous dans les domaines des arts plastiques, de la musique, de la danse et des arts numériques : théâtre d’improvisation, photographie, sérigraphie, danse, musique. Formule marathon De 9h à 19hÀ partir de 16 ans Formule semi-marathon De 9h à 13h ou de 14h30 à 19hÀ partir de 8 ans (accompagnant adulte obligatoire jusqu’ à 16 ans). Consultez le programme Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr

Lieu Maison des Arts de St-Herblain Adresse 26 Rue de Saint Nazaire Ville Saint-Herblain

