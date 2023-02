Marathon Arcachon, 11 mars 2023, Arcachon OT Arcachon Arcachon.

Marathon Arcachon

Arcachon Gironde

2023-03-11 – 2023-03-11

Arcachon

Gironde

Arcachon

Un parcours qui sera sportif ! mais tellement touristique…

Arcachon se découvre toute l’année et se divise en 4 saisons.

Tout au long du parcours venez découvrir le contraste entre la Ville d’Été : ses magnifiques jetées et son centre-ville animé ; et la Ville d’Hiver avec ses merveilleuses villas typiques du XIXe siècle. La Ville d’Automne, quant à elle vous amènera au port et au quartier des pêcheurs de l’Aiguillon, tandis que la Ville de Printemps vous fait découvrir la Source des Abatilles, la Plage Pereire et le quartier vibrant du Moulleau.

Allez, place à la découverte ! Bienvenue à Arcachon et bonne course à tous !

Au-delà d’Arcachon, le parcours passera également sur la grande commune de la Teste de Buch.

Tout en courant découvrez un lieu authentique et pittoresque : le port ostréicole : « un port en centre-ville »avec ses rangées de tuiles chaulées,…

Un parcours qui sera sportif ! mais tellement touristique…

Arcachon se découvre toute l’année et se divise en 4 saisons.

Tout au long du parcours venez découvrir le contraste entre la Ville d’Été : ses magnifiques jetées et son centre-ville animé ; et la Ville d’Hiver avec ses merveilleuses villas typiques du XIXe siècle. La Ville d’Automne, quant à elle vous amènera au port et au quartier des pêcheurs de l’Aiguillon, tandis que la Ville de Printemps vous fait découvrir la Source des Abatilles, la Plage Pereire et le quartier vibrant du Moulleau.

Allez, place à la découverte ! Bienvenue à Arcachon et bonne course à tous !

Au-delà d’Arcachon, le parcours passera également sur la grande commune de la Teste de Buch.

Tout en courant découvrez un lieu authentique et pittoresque : le port ostréicole : « un port en centre-ville »avec ses rangées de tuiles chaulées,…

droits réservés

Arcachon

dernière mise à jour : 2023-02-06 par OT Arcachon