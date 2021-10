Marathon ! 2021 La Gaîté Lyrique, 27 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 18h30 à 1h

payant

Pour sa septième édition et pendant plus de six heures de musique non-stop, la soirée Marathon! présente plus de quarante artistes sur scène, mêlant les esthétiques musicales, entre electro et musique

PROGRAMMATION /

◆ Scratch Massive (live) : Maud Geffray et Sébastien Chenut donnent à entendre une musique électronique au groove glacial avec une ligne de conduite impeccable, qui aura vu le duo de Dj/producteurs parisien imprimer ses productions comme l’une des forces motrices de la musique électronique “made in France” depuis une bonne dizaine d’années.

◆ James Holden et Zimpel (live) : Le génial producteur anglais revient à Paris pour Marathon ! autour de son projet avec le clarinettiste Zimpel autour d’un duo envoûtant, qui a fait l’objet de la sortie d’un Ep en mars 2020 intitulé “Long Week-End”.

◆ In C de Terry Riley par La Nòvia (live) : Marathon ! vous propose de découvrir cette pièce fondatrice de la musique répétitive pour vieilles à roues, chabrette, cornemuse, tambourins et banjos !

◆ Music for Mallet Instruments, Voices and Organs et Four Organs de Steve Reich par Ensemble Links (live) : Il n’y a pas que la musique qui est répétitive : nous aussi ! Marathon ! reste fidèle à Steve Reich, notre idole. Pour ce cru 2021, nous ferons entendre deux pièces, avec les musiciens placés au centre de la Grande Salle, permettant ainsi une communion entre musiciens et public !

◆ Sutja Gutierrez (live) : Présent sur le label Lumière Noire, Sutja Gutierrez a beaucoup impressionné avec son second album “Phylax Society” paru au début de l’année.

◆ Le Comte (live) : Ravi d’accueillir le live de Le Comte et ses machines au ras du sol pour un live envoûtant.

◆ Hyperactive Leslie, par Antonin Leymarie (live) : Le batteur de Magnétic Ensemble nous fera découvrir son live solo pour batteries augmentées

◆ Annabelle Playe (live) : Annabelle fera vibrer l’entre foyer de la Gaîté Lyrique, dans une forme solo purement musicale.

