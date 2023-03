MARATHON – 16E SEMI-MARATHON DU GRAND NANCY Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

MARATHON – 16E SEMI-MARATHON DU GRAND NANCY, 19 mars 2023, Nancy . MARATHON – 16E SEMI-MARATHON DU GRAND NANCY Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-19 Nancy

Meurthe-et-Moselle Il s’agit d’un événement incontournable pour les amateurs et amatrices du course à pied sur route, mais aussi pour les professionnel(le)s de la discipline ! La 16e édition du semi-marathon du Grand Nancy, organisé par le club Nancy Athlétisme Métropole, se tiendra le dimanche 19 mars prochain, avec une arrivée place Stanislas. Êtes-vous prêt(e)s à parcourir 21,1 km à travers l’agglomération ? namathletisme.manif@gmail.com +33 6 13 64 74 68 https://chronopro.net/produit/semi-marathon-metropole-du-grand-nancy-2023/ Nancy

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Nancy

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy /

MARATHON – 16E SEMI-MARATHON DU GRAND NANCY 2023-03-19 was last modified: by MARATHON – 16E SEMI-MARATHON DU GRAND NANCY Nancy 19 mars 2023 Meurthe-et-Moselle nancy Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle