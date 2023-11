Maran Hrachyan présente sa nouvelle BD Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Maran Hrachyan présente sa nouvelle BD Librairie de Paris Paris, 3 novembre 2023, Paris. Le vendredi 03 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer l’autrice Maran Hrachyan à l’occasion de la parution de sa BD « Une nuit avec toi » aux Éditions Glénat. Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre Un polar féministe d’une troublante ambiguïté. Venez découvrir Une nuit avec toi publié aux Éditions Actes Sud. À PROPOS Ce polar sombre qui se meut en thriller oppressant soulève avec force et justesse des sujets d’actualité : le droit des femmes à disposer librement de leur corps et la mise en doute de la parole des victimes. Dans un style épuré, terriblement efficace, Maran Hrachyan, autrice du bluffant Patrick Dewaere paru en 2021, déploie son talent à travers ce récit puissant et engagé qui nous interpelle et ouvre le débat. Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145040/litterature-mathias-enard/ +33145224781 b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://tinyurl.com/RencontreMaranHrachyan

