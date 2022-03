MARAM : DÉSIR SOUFI Pieusse Pieusse Catégories d’évènement: Aude

Pieusse Aude Pieusse 8 EUR Bab Assalam est un voyage franco-syrien, un trio de musiciens virtuoses, des sonorités aériennes et des chants suaves pour souffler la paix.

Bab Assalam nous incite à faire l’expérience de la méditation musicale hors du temps et de l’espace.

Entre Orient et Occident, cette musique de migration est une invitation à la tolérance. resa@laclaranda.eu +33 4 68 74 38 05 https://laclaranda.eu/ Pieusse

