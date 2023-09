Journée douce dans les marais salants Marais salants Guérande, 22 octobre 2023, Guérande.

Journée douce dans les marais salants Dimanche 22 octobre, 09h30 Marais salants Gratuit, ouvert à tous

Les villes de Guérande, La Turballe et Batz-sur-Mer ferment l’accès des marais salants aux voitures pour que chacun puisse profiter pleinement du calme et du paysage.

À vélo, en trottinette ou à pied, venez (re)découvrir les marais salants, sa faune et sa flore, à votre rythme, en douceur.

Marais salants marais salants Guérande 44350 Quéniquen Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T09:30:00+02:00 – 2023-10-22T17:30:00+02:00

2023-10-22T09:30:00+02:00 – 2023-10-22T17:30:00+02:00

semaines guérandaises du développement durable marais salants

Ville de Guérande