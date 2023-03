LE TRAIT (76) – Fête de la nature au Marais du Trait Marais du Trait Le Trait Catégories d’Évènement: Le Trait

LE TRAIT (76) – Fête de la nature au Marais du Trait Marais du Trait, 27 mai 2023, Le Trait. LE TRAIT (76) – Fête de la nature au Marais du Trait Samedi 27 mai, 14h30 Marais du Trait Gratuit Dans le cadre de la Fête de la nature, venez découvrir l’avifaune des marais. Les zones humides sont les zones naturelles les plus riches, et où on trouve un important nombre d’espèces endémiques. À savoir que ces zones sont les plus fragilisées à l’échelon mondial.

Animation gratuite.

Réservation obligatoire via :

Réservation obligatoire via :

maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T14:30:00+02:00 – 2023-05-27T16:30:00+02:00

2023-05-27T14:30:00+02:00 – 2023-05-27T16:30:00+02:00

