Visite guidée : la gestion écologique du marais

Orne Visite guidée : la gestion écologique du marais Marais du Grand Hazé Lonlay-le-Tesson, 17 septembre 2023, Lonlay-le-Tesson. Visite guidée : la gestion écologique du marais Dimanche 17 septembre, 14h30 Marais du Grand Hazé Durée 2h, RDV devant l’espace culturel du Houlme. Le marais du Grand Hazé fait l’objet d’une attention particulière afin de mieux connaître et conserver ses richesses naturelles exceptionnelles. Suivez le technicien-gestionnaire du site à travers le marais afin qu’il vous présente les actions menées : suivi des espèces protégées, actions de gestion, pâturage et cheptel, gestion hydraulique… Marais du Grand Hazé Marais du Grand Hazé, 61220 Briouze Lonlay-le-Tesson 61220 La Ferté-Macé Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©cpie61

