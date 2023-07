Un patrimoine bourdonnant Marais du Château à Bourdon Bourdon, 16 septembre 2023, Bourdon.

Un patrimoine bourdonnant Samedi 16 septembre, 10h00 Marais du Château à Bourdon Sur inscription

Découvrez le Marais du Château, habituellement fermé au public, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

A vivre entre curieux de nature.

Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec le Département de la Somme et la commune.

Inscription auprès de l’Office de tourisme Nièvre Somme

Marais du Château à Bourdon 80130 Bourdon Bourdon 80130 Somme Hauts-de-France Le Marais du Château se situe dans la moyenne vallée de la Somme, sur la commune de Bourdon. Il est constitué d'un marais et une faune et une flore exceptionnelle s'y développe. non accessible en dehors des visites guidées. parking à proxiimité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

C. Lambert / CEN HDF