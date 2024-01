Les Marais de Maincourt Marais de Maincourt Lévis-Saint-Nom Catégories d’Évènement: Lévis-Saint-Nom

Yvelines Les Marais de Maincourt Marais de Maincourt Lévis-Saint-Nom, 25 mai 2024, Lévis-Saint-Nom. Les Marais de Maincourt Samedi 25 mai 2024, 16h30 Marais de Maincourt Tarifs : Adulte 8€ ; Enfant 4€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T16:30:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T16:30:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00 A l’occasion de la fête de la Nature, nous longerons l’Yvette sur le sentier de découverte de Maincourt. Foisonnement de vie animale et végétale au cœur du marais, doux murmure de la rivière, chaos de grès… Venez découvrir l’histoire du site, lieu de nature, modelé par la présence permanente de l’homme depuis le Moyen-Age. Laissez-vous imprégner par cette diversité du vivant s’exprimant en plein coeur du printemps. Durée : 3h – Boucle de 2 km

Public : familles (enfants + 6 ans), praticable pour les personnes en fauteuils roulants. Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-marais-de-maincourt ](https://www.eco-nature.org/experience/les-marais-de-maincourt) Marais de Maincourt Marais de Maincourt Lévis-Saint-Nom 78320 Yvelines IDF [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-marais-de-maincourt »}] Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Lévis-Saint-Nom, Yvelines Autres Code postal 78320 Lieu Marais de Maincourt Adresse Marais de Maincourt Ville Lévis-Saint-Nom Departement Yvelines Lieu Ville Marais de Maincourt Lévis-Saint-Nom Latitude 48.719848 Longitude 1.959242 latitude longitude 48.719848;1.959242

Marais de Maincourt Lévis-Saint-Nom Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levis-saint-nom/