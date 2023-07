La tourbe du marais de Long, tout un patrimoine Marais de Long Long Catégories d’Évènement: Long

Somme La tourbe du marais de Long, tout un patrimoine Marais de Long Long, 16 septembre 2023, Long. La tourbe du marais de Long, tout un patrimoine 16 et 17 septembre Marais de Long 6 euros/pers, gratuit pour les moins de 18 ans, prévoir des bottes Le patrimoine national se cachait aussi sous terre à l’époque où Long prospérait avec son extraction à profusion… La biodiversité, les paysages et la gestion vous seront présentés par le Conservateur bénévole du site, pour le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, à travers ces belles journées du Patrimoine… À vos bottes, explorez !

Sortie payante au profit de l’Association du Patrimoine de Long.

Prévoir des bottes.

