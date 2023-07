Visite du marais de Larchant Marais de Larchant Larchant, 16 septembre 2023, Larchant.

Visite du marais de Larchant 16 et 17 septembre Marais de Larchant Sur inscription

Visite découverte du marais à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Marais de Larchant Route de Villiers 77760 Larchant Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 06 30 39 67 92 http://maraisdelarchant.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@maraisdelarchant.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 39 67 92 »}] Le marais de Larchant s’étend sur 123 hectares. La Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant est un espace fragile, protégé et privé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

© ARNML