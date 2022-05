Marais de Grendel 2 Kierchestrooss,8526 Ell Colpach-Bas Catégories d’évènement: Canton Redange

Marais de Grendel 2 Kierchestrooss,8526 Ell, 3 juin 2022, Colpach-Bas. Marais de Grendel

2 Kierchestrooss, 8526 Ell, le vendredi 3 juin à 17:30

Kleine Wanderung zum grenzüberschreitenden Sumpfgebiet „Marais de Grendel“, ein Kleinod der Biodiversität im Attert-Tal. Stiefel sind angebracht. Einschreiben oblgatorisch: Tel: 26 90 81 27 38

Kleine Wanderung zum grenzüberschreitenden Sumpfgebiet „Marais de Grendel", ein Kleinod der Biodiversität im Attert-Tal. Stiefel sind angebracht. Einschreiben oblgatorisch: Tel: 26 90 81 27 38

2022-06-03T17:30:00 2022-06-03T18:00:00

