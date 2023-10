Cet évènement est passé Les Enlaçoirs Marais de Fretin Fretin Catégories d’Évènement: Fretin

Nord Les Enlaçoirs Marais de Fretin Fretin, 27 avril 2019, Fretin. Les Enlaçoirs Samedi 27 avril 2019, 13h45 Marais de Fretin Entrée libre Dans le cadre du Salon de l’environnement de Fretin le 27 avril (nombreuses animations et expositions, stands, ateliers, conseils, balades, dégustations, jeux, vente de produits bio, projection d’un film), l’artiste Sthéphanie Cailleau présente deux nouveaux enlaçoirs et un existant qui trouveront leur place aux Marais de Fretin pour s’agripper aux arbres. L’enlaçoir est un petit abri en feutre de laine, structuré par des cerceaux. Il invite le passant à s’y introduire pour enlacer l’arbre et offre ainsi au regardeur une forme humaine hybride, mi-végétale, mi-animale… Marais de Fretin Marais de Fretin rue Foch Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

