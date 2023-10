Sur la trace des eaux secrètes Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour, 1 novembre 2023, Mayrinhac-Lentour.

Mayrinhac-Lentour,Lot

L’alimentation en eau du Marais de Bonnefont est bien mystérieuse. Découvrez les différentes sources et leurs spécificités

Tout public. Sur réservation.

Mercredi 2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-11-01 . 5 EUR.

Marais de Bonnefont

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



The water supply of the Marais de Bonnefont is a mystery. Discover the different springs and their specific characteristics

Open to all. By appointment only

El abastecimiento de agua del Marais de Bonnefont es un misterio. Descubra las diferentes fuentes y sus características específicas

Abierto al público. Sólo con reserva

Die Wasserversorgung des Marais de Bonnefont ist sehr geheimnisvoll. Entdecken Sie die verschiedenen Quellen und ihre Besonderheiten

Für die gesamte Öffentlichkeit. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Vallée de la Dordogne