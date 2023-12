Balade ornithologique : « Les oiseaux du marais » Marais de Blonville/Villers Blonville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Blonville-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-02 12:00:00 Découverte des oiseaux avec une membre du Groupe Ornithologique Normand pour observer les espèces qui habitent le marais de Blonville/Villers. Migration, nidification, alimentation, mode de vie seront les thèmes abordés lors de cette balade. Apporter des jumelles si possible et de bonnes chaussures de marche..

Marais de Blonville/Villers

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie

