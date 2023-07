Visite guidée du marais communal Marais communal Le Mesnil-sous-Jumièges Catégories d’Évènement: Le Mesnil-sous-Jumièges

Seine-Maritime Visite guidée du marais communal Marais communal Le Mesnil-sous-Jumièges, 16 septembre 2023, Le Mesnil-sous-Jumièges. Visite guidée du marais communal Samedi 16 septembre, 15h00 Marais communal Durée 2h. Marais communal

Devant la Mairie, 1048 Route du Manoir

Visite commentée par des techniciens spécialistes nature.

Sam 16 : 15h

Durée : 2h Marais communal 1048 Route du Manoir, Le Mesnil-sous-Jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Mesnil-sous-Jumièges, Seine-Maritime Autres Lieu Marais communal Adresse 1048 Route du Manoir, Le Mesnil-sous-Jumièges Ville Le Mesnil-sous-Jumièges Departement Seine-Maritime Lieu Ville Marais communal Le Mesnil-sous-Jumièges

Marais communal Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mesnil-sous-jumieges/