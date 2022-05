MARACUJA + RAUL MONSALVE Y LOS FORAJIDO + JOAO SELVA Le Tamanoir, 1 juillet 2022, Gennevilliers.

MARACUJA + RAUL MONSALVE Y LOS FORAJIDO + JOAO SELVA

Le Tamanoir, le vendredi 1 juillet à 21:00

### **MARACUJA** À la croisée des continents, MARACUJA explore les musiques brésiliennes et leurs connexions avec le jazz, l’Afrique, l’Orient et l’improvisation. Mené par la flûtiste et compositrice Amina Mezaache, Maracuja vient de sortir son second album «Mondo», une traversée de paysages et d’ambiances, où se mêlent la ferveur du carnaval, les chemins poussiéreux de Ouagadougou, ou encore le pouvoir guérisseur de la musique ! [https://youtu.be/Hj6gNpakE9U](https://youtu.be/Hj6gNpakE9U) ### **RAUL MONSALVE Y LOS FORAJIDO** Le bassiste vénézuélien Raúl Monsalve a consacré une grande partie de sa vie à décrypter la musique traditionnelle afro-caribéenne, influencé par les grands-maîtres de la percussion de son pays natal, et en particulier de la région côtière de Barlovento, là où la culture noire s’est concentrée depuis les temps coloniaux des hacienda de cacao. Il ne cesse depuis son arrivée en Europe d’étendre sa zone d’influence, de multiplier les expériences, jouant du highlife au côté du maître nigerien Orlando Julius, en flirtant avec les Anglais de The Heliocentrics ou des membres d’Africa 70. Avec son orchestre Los Forajidos (« Les hors-la-loi »), Raúl Monsalve poursuit son exploration de la musique afro-vénézuélienne traditionnelle qu’il brasse à une mosaïque de musiques noires (latin jazz, funk, afrobeat…). Un pur concentré de Great Black Music. [https://youtu.be/ImhMq17cQ_8](https://youtu.be/ImhMq17cQ_8) ### **JOAO SELVA** Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva a grandit à Rio de Janeiro dans une communauté d’anciens prisonniers et d’artistes convertis. C’est sous le regard bienveillant de Wanda Sá – une des icônes de la bossa nova – qu’enfant il égrène ses premières notes de guitare. Influencé par son père, mélomane et collectionneur de disques en tous genres, il se plonge dans la pratique des musiques brésiliennes et à l’âge de 18 ans débute une carrière d’artiste itinérant qui le mènera à Lyon, bien des années plus tard. Reconnu comme un ambassadeur des musiques brésiliennes en France, il fait ses premières armes au sein du trio Forró de Rebeca, avec lequel il sillonne de prestigieuses scènes françaises. En parallèle, il s’associe au producteur américain Maga Bo, précurseur de la « Tropical Bass », pour créer le projet Sociedade Recreativa, un mélange détonant d’électronique et de rythmes traditionnels brésiliens. S’ensuivront plusieurs tournées internationales et deux albums salués par la presse spécialisée (Songlines, Télérama, Les Inrocks,…) et largement diffusés par de nombreux DJs et radios (BBC, Nova, FIP, RFI,…). Après avoir collaboré avec de nombreux artistes, sa rencontre déterminante avec le prolifique bassiste et producteur Patchworks lance sa carrière solo. Croisés au hasard d’une jam session sur les pentes de la Croix Rousse au printemps 2016, les deux acolytes entament une collaboration fructueuse, tout d’abord avec le single «Vida Maravilha» – synchronisé dans le cadre d’une campagne publicitaire pour Citroën, puis avec la publication de l’album « Natureza » en 2017 chez Favorite Recordings: une plongée dans l’univers tropicaliste des années 70 qui mêle samba, soul et funk vintage. En 2021, il sort son deuxième album, “Navegar” (Underdog Records) : véritable hymne à la créolité et au tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou disco. [https://youtu.be/TGr4jBKtBsc](https://youtu.be/TGr4jBKtBsc)

Prévente 8/10 euros et Sur place 10/12 euros

Latin Groove

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T21:00:00 2022-07-01T23:59:00