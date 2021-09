Maraboutage w/ Moonshine BAOU, 10 septembre 2021, Marseille.

Maraboutage w/ Moonshine

BAOU, le vendredi 10 septembre à 19:00

Maraboutage All Starz MOONSHINE – Pierre Kwenders – San Farafina – Vanyfox + Cuivres & Percussions SURPRISE GUEST ——————————————— 19:00 – 02:00 Sunset hour (19h – 21h) 1 verre acheté = le même offert Billetterie sur place et en ligne Billetterie : [https://bit.ly/3t4k5Iu](https://bit.ly/3t4k5Iu) ——————————————— LE BAOU 3000 m2 de club open air Des navettes gratuites au départ de la place de la joliette toutes les heures à partir de 19:30 Espace COVID “tests-(très)rapides” Le ciel, la terre, la mer “Le Marché”, 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— ● LINE UP █ MARABOUTAGE FB : [https://www.facebook.com/maraboutagemarseille](https://www.facebook.com/maraboutagemarseille) IG : [https://www.instagram.com/lafamillemaraboutage/?hl=fr](https://www.instagram.com/lafamillemaraboutage/?hl=fr) █ MOONSHINE FB : [https://www.facebook.com/moonshinemu](https://www.facebook.com/moonshinemu) IG : [http://instagram.com/moonshine.mu](http://instagram.com/moonshine.mu) ____________________ Depuis bientôt sept ans, Moonshine célèbre un large éventail de talents locaux afro-futuristes, bass heavy, électro-funk, au carrefour de communautés qui ne se seraient pas nécessairement rencontrées autrement. Comme son nom l’indique, la recette Moonshine consiste à organiser une fête tous les samedis après la pleine lune dans des lieux changeants, gardés secrets jusqu’à la dernière minute et révélés uniquement par SMS. Avec le son des DJ résidents Pierre Kwenders, San Farafina, Akantu, Odile Myrtil et de leurs proches comme Bambii et Uproot Andy, les installations visuelles de Boycott, et une foule de musiciens et d’artistes invités dont Kaytranada, Dâm-Funk, Le1f, Venus X, DJ Windows 98 (Win Butler d’Arcade Fire) et Branko, les Moonshine sont devenus une référence dans le monde des afters et de la musique électronique, au Canada et à l’étranger, présentant des évènements à NYC, Los Angeles, Lisbonne, Milan, Paris ou encore Santiago. ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace “TEST rapide” sera également disponible à l’entrée du BAOU.

A partir de 11€

♫♫♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T02:00:00