MARABOUTAGE w/ KAMPIRE & DAWA Collectif BAOU, 27 août 2021, Marseille.

MARABOUTAGE w/ KAMPIRE & DAWA Collectif

BAOU, le vendredi 27 août à 19:00

Maraboutage Maraboutage All Starz + KAMPIRE + DAWA Collectif ——————————————— 19:00 – 02:00 – Gratuit avant 20H00 Billetterie sur place et en ligne Billetterie : [https://urlz.fr/ghYa](https://urlz.fr/ghYa) ——————————————— LE BAOU 3000 m2 de club open air Des navettes gratuites au départ de la place de la joliette toutes les heures à partir de 19:30 Espace COVID “tests-(très)rapides” Le ciel, la terre, la mer “Le Marché”, 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé ——————————————— ● LINE UP █ MARABOUTAGE FB : [https://www.facebook.com/maraboutagemarseille](https://www.facebook.com/maraboutagemarseille) IG : [https://www.instagram.com/lafamillemaraboutage/?hl=fr](https://www.instagram.com/lafamillemaraboutage/?hl=fr) █ KAMPIRE FB : [https://www.facebook.com/DJKampire](https://www.facebook.com/DJKampire) IG : [https://www.instagram.com/kkaybie/?hl=fr](https://www.instagram.com/kkaybie/?hl=fr) – Membre du collectif Nyege Nyege, à la fois label et festival rassemblant musiques électroniques underground africaines et internationales, l’Ougandaise Kampire participe activement à l’émancipation de la musique est-africaine dans nos contrées. De l’afrobeat, au tropical bass en passant par le soukous et le kuduro, ses sets mélangent subtilement les sensibilités rétro-africaines et les sonorités contemporaines, en témoigne son passage remarqué au Festival Nyege Nyege & au Sónar 2018 où elle a figuré parmi les 5 performances-clés du festival selon Resident Advisor. █ DAWA Collectif FB : [https://www.facebook.com/COLLECTIF.DAWA](https://www.facebook.com/COLLECTIF.DAWA) IG : [https://www.instagram.com/dawacollectif/?hl=fr](https://www.instagram.com/dawacollectif/?hl=fr) ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace “TEST rapide” sera également disponible à l’entrée du BAOU.

Gratuit avant 20h / A partir de 11€ sur place et en ligne

♫♫♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T02:00:00