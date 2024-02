Maraboutage présente INDIGO + PÖ + Asna La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 19 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T23:30:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T00:00:00+02:00 – 2024-04-20T06:00:00+02:00

➔ Maraboutage présente INDIGO – le cabaret club (AV show)

Maraboutage présente INDIGO le Cabaret Club, un show 3.0 et un show AV à 360°, qui a pour but de mélanger plusieurs disciplines artistiques. Ce nouveau format de spectacle hybride conjugue, danse, scénographie, performance, live act, costumes, DJ sets, sans oublier le déhanché signature du collectif, son interaction sur scène avec le public.

La volonté est simple : faire vivre un Maraboutage Total, une expérience transversale , une Thérapie à double sens, bénéfique pour celleux qui donnent et pour celleux qui reçoivent, le cabaret Maraboutage INDIGO enflamme les planches des plus beaux sortilèges, invitant ainsi le public à se connecter à son propre sacré.

Pour que ces cérémonies magiques existent, Maraboutage assume un manifeste de la célébration, et la défense d’un « safe space » bienveillant envers toustes, rejetant ainsi l’intolérance. Si pour le public c’est un espace de danse libre, pour le collectif c’est un espace d’expression et de recherche à travers différents médiums des arts de la scène. Vers de nouveaux horizons festifs !

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

