6Mic, le samedi 19 février à 19:00

Le 6MIC laisse carte Blanche au collectif Marseillais Maraboutage pour la réouverture de son CLUB le Samedi 19 Février 2022 et invite MC Yallah + Scotch Rolex (live) du label Hakuna Kulala sub label du célèbre Festival Ougandais Nyege Nyege pour un live Tonitruant mêlant dancehall, breakcore, chiptune,doom trap & death metal. Accompagné de la Famille Maraboutage au grand complet, Dj’s, Danseurs & Performeurs. — Tarifs : 15€ / 12€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3L1hIij](https://bit.ly/3L1hIij) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

15 / 12€ en pré-vente – 17 / 14€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

2022-02-19T19:00:00 2022-02-19T02:00:00

