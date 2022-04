Maraboutage Airlines Vol.1 / MINA & BRYTE BAOU, 23 avril 2022, Marseille.

Baou présente : Maraboutage Airlines Vol.1 w/ Mina & Bryte (London / Accra) + ARTHI from Rinse FM London ?? LINE UP MINA & BRYTE [[https://soundcloud.com/minamusicuk/cool-cool](https://soundcloud.com/minamusicuk/cool-cool)](https://soundcloud.com/minamusicuk/cool-cool) La productrice britannique Mina a toujours été portée vers les sons de différentes cultures, avec un amour prononcé pour le dancehall, le UK funky ou encore les sons club polyrythmiques et futuristes. Récemment, elle a trouvé l’inspiration en Afrique où elle s’est associée au rappeur ghanéen Bryte dans la ville d’Accra. Une collaboration entre dance UK et azonto du Ghana qui s’est notamment concrétisée sur le morceau « Make Money ». Exubérante, énergique et fusionnelle, la musique du duo annonce une déferlante à venir dans les clubs. ARTHI ( Rinse FM- London) Arthi is a multi-genre DJ who fuses sounds from London and across the world, from Dancehall, Reggaeton and Afrobeats to UK Funky, Garage and Bass. Expect to hear high-energy blends of your favourite artists fused with underground club sounds and old school throwbacks. LA FAMILLE MARABOUTAGE [[https://soundcloud.com/maraboutage](https://soundcloud.com/maraboutage)](https://soundcloud.com/maraboutage) Depuis cinq ans, la famille maraboutage, collectif artistique pluridisciplinaire et inclusif, agite la nuit marseillaise avec une énergie folle et engagée qu’elle n’est pas près de mettre de côté.

10 / 15€

♫CLUBBING♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T02:00:00