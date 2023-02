MARA + GUEST LA LAITERIE – CLUB, 18 mars 2023, STRASBOURG.

Artefact PRL en accord avec Allo Floride Dancehall Groove ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 Mara assemble les motifs hip-hop aux sonorités dancehall, qu’elle parsème de textes audacieux, espiègles et surtout d’une féminité et d’un féminisme affirmés. Mara construit d’abord sa notoriété en tant que DJ sur les scènes du monde entier puis sur MOUV’ (Radio France) où elle anime une heure de mix hebdomadaire dès 2018. En 2019, Mara connaît ses premiers succès en tant qu’interprète avec son premier titre « Foufoune », puis viennent « Bon Son » et « Point Cue » consolidant sa notoriété. Pourfendeuse des clichés de la guerre des sexes, Mara porte l’égalité de tous au firmament, nous invitant, dans nos différences, à nous réapproprier nos mots, nos corps et nos envies. C’est au travers de ses vidéos et ses réseaux sociaux qu’elle développe son champ lexical et visuel dans lequel cohabitent la Vierge Marie devenue la Vierge Mara, le bling bling, l’hyper-érotisme conquérant et ce désir de liberté insatiable. © Allo Floride

LA LAITERIE – CLUB STRASBOURG 13, rue du Hohwald Bas-Rhin

