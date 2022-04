MAQX – Henri Maquet & Maxence Camelin Petit Théâtre de la Placette, 9 avril 2022, Nîmes.

MAQX – Henri Maquet & Maxence Camelin

Petit Théâtre de la Placette, le samedi 9 avril à 19:30

**MAQX** **Henri Maquet & Maxence Camelin** **Musique Traditionnelle Post-Apocalyptique** “Expériences sonores à base de rencontres instrumentales inattendues : instruments traditionnels et machines électroniques cohabitent dans l’univers musical du 3ème millénaire. Maxence Camelin et Henri Maquet mettent en scène divers scénarios musicaux élaborés autours de leurs recherches artistiques en quête d’une musique traditionnelle post-apocalyptique.” La rencontre du duo est tout d’abord patrimoniale. Par une passion commune pour la diversité des timbres et la richesses des savoir-faire qui les construisent, Henri Maquet et Maxence Camelin partagent l’exploration organologique des répertoires des pays d’oc. Les anches, les modes, les couleurs des tempéraments et le caractère des thèmes sont leur matière quotidienne patrimoniale autant qu’expérimentale. L’univers de la danse et du bal leur donne des mouvements, grooves et accents à partager.

12 euros, 10 euros, 5 euros,

Petit Théâtre de la Placette 1, Place de la Placette Nîmes La Placette Gard



