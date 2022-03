Maquis’Arts Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nantua

Maquis’Arts Nantua, 21 avril 2022, Nantua. Maquis’Arts Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua

2022-04-21 14:30:00 – 2022-04-21 16:30:00 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye

Nantua Ain Nantua EUR 4 4 Profitez d’une visite découverte de l’exposition temporaire “Prisonniers de guerre”, suivi d’un atelier créatif, le tout en famille ! animation.museeresistance@ain.fr +33 4 74 75 07 50 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Nantua Autres Lieu Nantua Adresse Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 3 montée de l'Abbaye Ville Nantua lieuville Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 3 montée de l'Abbaye Nantua Departement Ain

Nantua Nantua Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantua/

Maquis’Arts Nantua 2022-04-21 was last modified: by Maquis’Arts Nantua Nantua 21 avril 2022 Ain Nantua

Nantua Ain