Maquis, l’ardeur des jours heureux Musée national de l’Assurance Maladie, 25 juin 2021-25 juin 2021, Lormont.

Maquis, l’ardeur des jours heureux

Musée national de l’Assurance Maladie, le vendredi 25 juin à 19:30

« _Au cœur des sous-bois du centre de la France, cinq maquisards survivent… Au rythme de la poésie, des discussions la sueur au front, des chants et des actes de sabotages. On s’arme de patience et d’espoirs._ _L’attente, l’action, l’ardeur. On provoque les jours heureux. Maquis, c’est du quotidien. Ce sont des minutes qu’on vit comme des heures. C’est l’ombre et la nuit. Maquis c’est aussi des rires, de l’insouciance, on vit sa jeunesse malgré tout…c’est le festin d’une pomme de terre, la joie d’un bourgeon qui éclate avec des nuits moins froides, les batailles de linges. Pendant la guerre, parfois, on oublie la guerre. Maquis, c’est de la résistance. C’est penser à l’après, à demain sans savoir ce que sera la prochaine heure, c’est penser commun._ » [www.musee-assurance-maladie.fr](http://www.musee-assurance-maladie.fr/)

10 € – Réservation obligatoire. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Spectacle théâtral par la Compagnie du Sûr Saut

Musée national de l’Assurance Maladie 10 route de Carbon-Blanc 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T19:30:00 2021-06-25T21:00:00