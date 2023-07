Maquis de Plainville: Visite guidée commentée à la demande Maquis de Plainville Marolles-les-Buis, 17 septembre 2023, Marolles-les-Buis.

Maquis de Plainville: Visite guidée commentée à la demande Dimanche 17 septembre, 14h00 Maquis de Plainville Prévoir de bonnes chaussures pour descendre à la grotte

Présence possible d’un ancien maquisard

Avant de descendre à la grotte, aller jusqu’à la stèle commémorative érigée en 1947 dans la clairière par l’Association des Maquisards.

Groupes formés au gré des arrivées du public pour les commentaires et la visite de la grotte où les maquisards s’entraînaient au tir.

Les visites sont assurées par l’association ARAMP (Association des Anciens Résistants et des Amis du Maquis de Plainville).

Maquis de Plainville Plainville 28400 Marolles-les-Buis Marolles-les-Buis 28400 Plainville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 23 74 http://www.aramp-maquisdeplainville.com Les maquisards ont séjourné dans ce maquis de juin 1944 à août 1944, date à laquelle ils ont libéré Nogent-le-Rotrou, trois jours avant l’arrivée des Américains.

Cet endroit abrita pendant deux mois 172 résistants de la Seconde Guerre mondiale, tandis qu’ils sabotaient des lignes de chemin de fer et des ponts.

La mémoire de ce maquis est entretenue par l’ARAMP (Association des Anciens Résistants et des Amis du Maquis de Plainville). Depuis Marolles-les-Buis fléchage pour Maquis de Plainville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© photo Annette Brissard