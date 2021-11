Dole Dole Dole, Jura Maquillage pour les enfants Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Maquillage pour les enfants Dole, 11 décembre 2021, Dole.

2021-12-11 – 2021-12-11

Cette année encore, la Ville de Dole offre un maquillage aux enfant pour les fêtes de Noël. Un petit cadeau en avance avant l'arrivée du Père Noël.

