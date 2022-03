Maquettes étudiantes, du technique au sensible Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

Maquettes étudiantes, du technique au sensible Musée Pierre-Noël, 6 avril 2022, Saint-Dié-des-Vosges. Maquettes étudiantes, du technique au sensible

du mercredi 6 avril au lundi 2 mai à Musée Pierre-Noël

Dans le cadre du cours _Architecture, critique et expérimentation_ dispensé à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, les étudiants de L3 sont invités chaque année à proposer leur interprétation stylistique, en bois, d’un bâtiment qui leur a servi de spécimen de réflexion. Rendus formels de ces interprétations, les maquettes ont pour objet de témoigner de leur compréhension de la culture architecturale moderne, et d’aiguiser leur esprit critique. Six groupes ont proposé leurs modélisations de projets existants, en respectant deux contraintes. La contrainte du matériau, le bois, a permis aux étudiants de réfléchir aux textures et matières, de s’approprier la chaleur et la rigidité de ce support pour les adapter à leur concept de représentation. L’autre contrainte, celle de l’échelle, se décompose en trois exercices que chaque groupe a su interpréter pour en offrir un résultat plastique approprié à leur approche critique de l’édifice : échelle urbaine, échelle architecturale, échelle du détail. **Les projets présentés :** ☱ Campus ARTEM, Nancy (France), architecte : ANMA, 2006-2015 ☲ L’Autre Canal, Nancy (France), architecte : Périphériques Architectes, 2007 ☴ Espace des arts, Chalon-sur-Saône (France), architecte : Emmanuel Petit – Pierre Hebbelinck, 1971 – 2018 ☰ Monastère Sainte-Claire, Ronchamp (France), architecte : Renzo Piano Building Workshop, 2012 ☷ Théâtre Théodore Gouvy, Freyming-Merlebach (France), architecte : Dominique Coulon et associés, 2017 ☶ Terminus intermodal Hoenheim-Nord, Hoenheim (France), architecte : Zaha Hadid, 2001 Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre la Maison de l’architecture de Lorraine, l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, le musée Pierre-Noël et l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Inclus dans la visite du musée

Du 6 avril au 2 mai Musée Pierre-Noël 7, place Saint-Martin 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T17:30:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T17:30:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T17:30:00;2022-04-09T09:00:00 2022-04-09T17:30:00;2022-04-10T09:00:00 2022-04-10T17:30:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T17:30:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T17:30:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T17:30:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T17:30:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T17:30:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T17:30:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T17:30:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T17:30:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T17:30:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T17:30:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T17:30:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T17:30:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T17:30:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T17:30:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T17:30:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T17:30:00;2022-05-01T09:00:00 2022-05-01T17:30:00;2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Musée Pierre-Noël Adresse 7, place Saint-Martin 88100 Saint-Dié-des-Vosges Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

Maquettes étudiantes, du technique au sensible Musée Pierre-Noël 2022-04-06 was last modified: by Maquettes étudiantes, du technique au sensible Musée Pierre-Noël Musée Pierre-Noël 6 avril 2022 Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges