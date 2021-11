Nancy Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Maquettes Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

_Partager l’architecture_ Tribune libre parue dans Archistorm en avril 2021 et signée par Anne-Françoise Jumeau notamment […] Étroitement associée à la profession d’architecte, la maquette constitue l’un de ses attributs symboliques, au même titre que le fil à plomb ou l’équerre. Si ces derniers sont tombés en désuétude, la maquette, elle, est toujours pratiquée. Elle demeure le royaume de l’architecte, celui où il exerce en parfait démiurge, en créateur omnipotent. La maquette projette un monde en miniature, où les rues s’enjambent et les toits se sautent. Chez Anne-Françoise Jumeau, qui a développé un goût très personnel pour la maquette qu’elle fait intervenir très tôt dans l’élaboration de ses projets, la pratique du modèle réduit est extensive, centrale, physique. Lieu du « faire », elle concentre toute la force de l’indicible pensée en action. Sensible, transactionnelle, choyée autant que malmenée, la maquette est un totem paré de vertus magiques : non seulement capable de réduction lilliputienne, elle anticipe et matérialise une vision […]

