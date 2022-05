Maquettes de navires de guerre Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Maquettes de navires de guerre Ouistreham, 4 juin 2022, Ouistreham. Maquettes de navires de guerre Place Albert Lemarignier Grange aux dîmes, salle 1 Ouistreham

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-06 13:00:00 Place Albert Lemarignier Grange aux dîmes, salle 1

Ouistreham Calvados Monsieur Serge Pescher, ancien quartier maître de première classe, réalise des réductions de bâtiments de la Royale, répliques de prestigieux bâtiments français qui ont fait ou font encore le tour des océans.

Monsieur Serge Pescher, ancien quartier maître de première classe, réalise des réductions de bâtiments de la Royale, répliques de prestigieux bâtiments français qui ont fait ou font encore le tour des océans.

Il vous présentera une quinzaine de ses maquettes qui, pour certaines, lui ont demandé plus d'un an de travail.



