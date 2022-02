Maquettes d’architecture, de quel bois êtes-vous faites ? Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 8 février 2022, Nancy.

Maquettes d’architecture, de quel bois êtes-vous faites ?

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mardi 8 février à 18:00

L’introduction de la conférence sera réalisée par Karine Thilleul, maîtresse de conférence et co-directrice du LHAC et Pierre Maurer, maître de conférence associé. Initié par Joseph Abram, le cours « Architecture, Critique et Expérimentation » de l’école d’architecture de Nancy invite depuis presque 30 ans les étudiants de 3e année à se saisir d’une oeuvre architecturale à travers sa visite, un exposé et une maquette en bois. En associant travail d’analyse et production plastique, cet enseignement recourt aux vastes possibilités de la tradition de la maquette dans la représentation de l’architecture pour en exploiter tout le potentiel de démonstration. Cette conférence propose d’en dresser un tour d’horizon en explorant la maïeutique de cette démarche.

Entrée libre sur présentation du passe vaccinal et port du masque obligatoire.

Conférence de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy par Nadège Bagard, maîtresse de conférence et architecte.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T18:00:00 2022-02-08T20:00:00