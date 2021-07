Metz 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz, Moselle Maquette tactile du Frac Lorraine 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

### Présentation de la maquette tactile du Frac Lorraine à destination des publics non-voyants et tout.e autre visiteur.se. Soucieux d’améliorer l’accessibilité de ses espaces d’expositions et une meilleure médiation de l’art et du patrimoine auprès des publics non-voyants, le Frac Lorraine a souhaité contribuer à inverser les habitudes « validistes » du monde en impliquant des personnes porteuses d’une déficience visuelle dans la conception d’un dispositif de médiation tactile. La maquette didactique tactile de la cour du Frac sera révélée aux intéressés et curieux pour les Journées européennes du patrimoine.

Gratuit. Entrée libre.

