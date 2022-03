MAQUETTE NUMÉRIQUE DU CHÂTEAU Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré Ille-et-Vilaine À l’aide des nouvelles technologies, plongez au coeur de l’histoire du château depuis sa fondation au XIe siècle jusqu’à nos jours. Grâce à une table tactile accompagnant une maquette physique de l’édifice, découvrez de manière surprenante et originale l’évolution architecturale du monument. Mais également les principaux personnages ayant jalonné l’histoire de la ville, du premier baron Riwallon à l’architecte Denis Darcy, en passant par la marquise de Sévigné ou encore l’explorateur Pierre Malherbe.



Dans le cadre du parcours de visite du musée.



musees@mairie-vitre.fr +33 2 99 75 04 54 https://www.vitrecommunaute.org/les-chateaux-et-musees-de-vitre/



Dans le cadre du parcours de visite du musée.



