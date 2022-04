Maquette de la Cathédrale Sain-Etienne Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Auxerre Yonne EUR Venez découvrir en présence de son créateur, une reconstitution inédite de la Cathédrale d’Auxerre avec uniquement des matériaux de récupération. Le résultat d’un an de travail effectué par un passionné de la débrouille et des activités manuelle, Jean-Marie Siellez. +33 3 86 51 29 20 Venez découvrir en présence de son créateur, une reconstitution inédite de la Cathédrale d’Auxerre avec uniquement des matériaux de récupération. Le résultat d’un an de travail effectué par un passionné de la débrouille et des activités manuelle, Jean-Marie Siellez. Place de la Préfecture Cathédrale Saint-Etienne Auxerre

