Jean Charles Mignot vous présente sa maquette en terre représentant de manière naïve l’architecture des caves et maisons à travers les siècles de la rue Château-Gaillard. Découvrez Turquant à travers une collection de photos. Maquette 5 rue Château-Gaillard Turquant Noyant-la-Plaine 49730 Tuffalun Tuffalun Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

